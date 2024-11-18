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Дегтярев о возвращении Валиевой в спорт: «Коли хочет – хорошо, морально поддержим. Она даровитая и явно движется к победам»

Михаил Дегтярев заявил, что готов морально поддержать фигуристку Камилу Валиеву.

В начале ноября Валиева заявила, что намерена вернуться в спорт по окончании допинг-бана. Дисквалификация завершится в декабре 2025 года.

«Слава богу, [что хочет вернуться], кто ж против, личное дело каждого атлета, но коли хочет – хорошо, морально поддержим. Я за то, чтобы каждый спортсмен, принимая решение, исходил из собственной оценки ресурсов и возможностей.

Она даровитая и явно движется к победам, поэтому пожелаем ей успеха, как и всем нашим спортсменам. Я за Россию, за наших спортсменов», – заявил министр спорта Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа в Москве.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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женское катание
Министерство спорта России
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