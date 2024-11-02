Анастасия Волочкова: «У Валиевой невероятная сила воли. Могу только поприветствовать ее возвращение в спорт обеими руками и длинными ногами»

Анастасия Волочкова поддержала желание Камилы Валиевой вернуться в спорт.

Ранее 18-летняя фигуристка Валиева заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания допинг-бана.

«Я всегда относилась к творчеству и достижениям Камилы с уважением. У нее невероятная сила воли. Она и не уходила из спорта. Ей очень помогли ледовые шоу, в которых она выступала как профессионал. Это все было к лучшему.

Камила почувствовала себя творческой личностью. Могу только поприветствовать ее возвращение в большой спорт обеими руками и своими длинными ногами. Приглашаю ее на свое шоу, чтобы познакомиться лично», – сказала заслуженная артистка России Волочкова .

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года.