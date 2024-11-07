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Галявиева о деле Валиевой: «Если ты принимал допинг – ты должен нести за это наказание. При этом я не особо представляю, как может помочь допинг в фигурном катании»

Бывшая фигуристка Аделина Галявиева высказалась о деле Камилы Валиевой.

Галявиева выступала за Францию в танцах на льду с Луи Тороном. До перехода во французскую сборную представляла Россию. 

«Чисто с человеческой стороны мне ее невероятно жаль. Если даже не рассуждать на тему того, употребляла она допинг или нет, такую ситуацию пережить очень тяжело.

Ты едешь на Олимпиаду главным претендентом на золото, на тебя и так идет невероятный прессинг, и тут сразу все рушится. Я просто не знаю, как человек может вернуться после этого.

С другой стороны, не буду скрывать, по всему, что касается допинга, нарушения антидопинговых правил, у меня крайне жесткая позиция. Я считаю, что, независимо от обстоятельств, если ты принимал допинг – ты должен нести за это наказание.

При этом я не особо представляю, как может помочь допинг в фигурном катании», – сказала Галявиева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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танцы на льду
logoсборная Франции
женское катание
Аделина Галявиева
logoКамила Валиева
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