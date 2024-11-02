Железняков о Валиевой: «Если она захочет, то вернется на лед без проблем. Ей нужно закрыть гештальт после Олимпиады и успокоиться»

Алексей Железняков считает, что Камиле Валиевой нужно закрыть гештальт после ОИ.

Ранее 18-летняя фигуристка заявила, что хочет вернуться в спорт после окончания допинг-бана.

«В жизни все реально. Как говорится: можно в космос полететь, стоит только захотеть. Много лет работал с Камилой и могу сказать, что она очень упорный, целеустремленный человек. Если она захочет, то, конечно, вернется на лед без проблем.

Единственное – очень сложно конкурировать с юным спортсменками, которые тоже выкладываются сейчас. Все-таки фигурное катание – молодой вид спорта, и здесь будет нелегко. Но Камиле это по плечу! Ей нужно закрыть этот гештальт после Олимпиады и успокоиться. Пусть она попробует. Очень рад за нее!» – сказал хореограф Железняков .

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Из-за отстранения фигуристка лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире.