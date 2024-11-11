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Гран-при России. Общий зачет (танцы на льду). Шевченко и Ежлов лидируют, Худайбердиева и Базин – 2-е, Степанова и Букин – 3-и

Шевченко и Ежлов лидируют в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

Общий зачет

Танцы на льду

После 3 этапов из 5

1. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 20 очков (377,32 в сумме программ) – 2 этапа

2. Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин – 18 (209,40)

3. Александра СтепановаИван Букин – 18 (207,40)

4. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 16 (204,46)

5. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 16 (200,93)

6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 14 (193,95)

7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 14 (193,64)

8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 12 (190,80)

9. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 12 (188,21)

10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 8 (184,18)

11. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 8 (179,79)

12. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 6 (183,86)

13. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 6 (175,12)

14. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 4 (178,75)

15. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 4 (174,03)

16. Анна Коломенская – Артем Фролов – 2 (178,55)

17. Александра Прокопец – Александр Васькович – 2 (164,29)

18. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 1 (157,38)

19. Ольга Федорова – Павел Драко – 1 (152,98)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕгор Базин
logoПавел Дрозд
Софья Шевченко
Александр Вахнов
logoМаксим Некрасов
Артем Фролов
logoЕлизавета Худайбердиева
logoДевид Нарижный
logoСофья Тютюнина
Александр Васькович
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Елизавета Шичина
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
Дмитрий Студеникин
logoВасилиса Кагановская
Тимур Бабаев-Смирнов
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
Алиса Абдуллина
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
Анна Коломенская
Матвей Грачев
logoСерия Гран-при России
Милана Кузьмина
Павел Драко
Артем Крылов
Александра Прокопец
Варвара Жданова
Андрей Ежлов
Дарья Савкина
Ольга Федорова
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