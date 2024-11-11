Гран-при России. Общий зачет (танцы на льду). Шевченко и Ежлов лидируют, Худайбердиева и Базин – 2-е, Степанова и Букин – 3-и
Шевченко и Ежлов лидируют в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
Общий зачет
Танцы на льду
После 3 этапов из 5
1. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 20 очков (377,32 в сумме программ) – 2 этапа
2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 18 (209,40)
3. Александра Степанова – Иван Букин – 18 (207,40)
4. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 16 (204,46)
5. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 16 (200,93)
6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 14 (193,95)
7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 14 (193,64)
8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 12 (190,80)
9. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 12 (188,21)
10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 8 (184,18)
11. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 8 (179,79)
12. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 6 (183,86)
13. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 6 (175,12)
14. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 4 (178,75)
15. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 4 (174,03)
16. Анна Коломенская – Артем Фролов – 2 (178,55)
17. Александра Прокопец – Александр Васькович – 2 (164,29)
18. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 1 (157,38)
19. Ольга Федорова – Павел Драко – 1 (152,98)
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