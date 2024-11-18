Плющенко о победе Сарновского на Гран-при: «Кто-то написал, что его победа – это сенсация! Нет, его победа – это титанический труд, который прошел он и вся наша команда»

Плющенко о победе Сарновского на Гран-при: «Кто-то написал, что его победа – это сенсация! Нет, его победа – это титанический труд, который прошел он и вся наша команда»
Евгений Плющенко не считает сенсацией победу Никиты Сарновского на Гран-при России.
Сарновский выиграл золото на этапе юниорского Гран-при России «Мемориал Горшкова» в Москве.
«Московский этап серии Гран-при, Никита Сарновский – первое место с четырьмя ультра-си! Из них два – 4Lz!
Никита тренируется под моим руководством в «Ангелах Плющенко» шесть лет. Кто-то написал, что его победа – это сенсация! Нет, его победа – это титанический труд, который прошел он и вся наша команда после тяжелейшего прошлого сезона, восстановления после травмы.
Никита владеет всеми четверными прыжками на данный момент, но мы аккуратно входим с ним в сезон. Рассчитываем силы и возможности!
Я горд и рад, что первый этап мы с ним прошли достойно!🏆🥇» – написал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
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