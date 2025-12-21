Елена Костылева планирует тренироваться у Софьи Федченко (РИА Новости)

РИА Новости: фигуристка Костылева будет тренироваться у Федченко.

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниорок Елена Костылева планирует тренироваться под руководством Софьи Федченко .

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Предыдущий наставник Костылевой Евгений Плющенко ранее заявил о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой. Мама Елены Ирина сообщила, что спортсменка переехала жить к новому тренеру, который находится в Москве.