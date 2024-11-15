Никита Сарновский: «Надеюсь, я весь сезон буду кататься уверенно. С одной целью – приезжать на любые соревнования только за победой»

Никита Сарновский прокомментировал свою победу на юниорском Гран-при России.

Сегодня фигурист занял первое место на этапе в Москве (257,79 балла). Вторым стал Арсений Федотов (238,25), третьим – Михаил Тихонов (207,78).

«Настраивал [себя]: самое главное – получить удовольствие, кайф от своего проката.

Я надеюсь, что я весь оставшийся сезон буду кататься уже уверенно. С одной только целью – приезжать на этап, на любые соревнования только за победой.

Я с Дмитрием Сергеевичем Михайловым очень много работал над второй оценкой, над программой. Мы с Евгением Викторовичем (Плющенко) добавляли в программу. Если что-то было неудобно – мы убирали. Но все равно очень усердно работали над второй оценкой. В произвольной я буду улучшать вторую оценку.

Образ в произвольной программе? Я хочу передать человека, которому все тяжело, ему лгали, ему очень тяжело морально, его все бросили. Я хочу показать, раскрыть этого персонажа.

Желание вернуться на лед? По понятным причинам я очень сильно хотел выйти на лед. Как мне сказал тренерский штаб, у меня прям глаза горели, когда я вышел: я хочу то, хочу то... Меня постепенно подвели за этот месяц к этапам, и я очень рад, что сейчас нахожусь здесь и общаюсь с вами», – сказал Сарновский .