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Федотов о втором месте на Гран-при: «От короткой больше положительных эмоций, чем от произвольной. Золото приятнее, но серебро тоже ничего»

Арсений Федотов оценил свой результат на этапе Гран-при России в Москве.

Фигурист занял второе место на юниорских соревнованиях (238,25 балла в сумме программ). Победил Никита Сарновский (257,79)

«От короткой [программы], конечно, больше положительных эмоций получил, чем от произвольной – в произвольной не все прыжки получились. На тренировках уже плохо получались.

Конечно, золото приятнее, но серебро тоже ничего», – сказал Федотов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ФФККР
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Арсений Федотов
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Мемориал Горшкова
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