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Щербакова об олимпийском команднике без замен: «Ситуация нас с Сашей Трусовой очень даже сблизила, мы эти эмоции вместе проживали»

Щербакова рассказала, как они с Трусовой переживали непопадание в командник.

На Играх-2022 в Пекине в женских соревнованиях командного турнира выступала Камила Валиева. Замен в российской команде не было. 

– Вы с Сашей вообще обсуждали эту ситуацию потом? 

– Да, мне кажется, на самом деле в какой-то момент она нас очень даже сблизила, я бы сказала, потому что мы эти эмоции вместе проживали.

Мы тогда жили вместе. И мы видели, как тяжело нам обеим. И как будто в тот момент казалось, что никто не поймет, только мы друг друга понимаем. Ну, это я говорю за свои эмоции.

Мне тогда казалось, что вот как будто никто в этом мире нас не поймет. И только мы друг друга понимаем, проживаем одно и то же.

Поэтому, да, мы могли вначале плакать по разным комнатам, потом стук в дверь. «Ну что, вместе поплачем?» – «Вместе поплачем».

Ну, то есть, это была не такая поддержка, что «мы справимся», «мы там...» Просто тебе легче от того, что рядом есть человек, который тебя полностью понимает, ты просто можешь выговориться.

Поэтому я думаю, да, мы в какой-то момент много, конечно, выговаривались друг к другу. Лично мне, по крайней мере, в тот момент это очень помогло и очень важно было, – сказала Анна Щербакова в подкасте «Произвольная программа». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoПервый канал
logoОлимпиада-2022
женское катание
командные соревнования
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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