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Щербакова о том, кто первой исполнил четверной в группе Тутберидзе: «Будет звучать, будто я понтуюсь, но на тренировке я первой его выехала»

Щербакова рассказала, что первой из учениц Тутберидзе исполнила четверной прыжок.

В 2017 году Анна Щербакова и Александра Трусова начали исполнять четверные прыжки на тренировках. Щербакова делала четверной тулуп, Трусова – четверной сальхов. 

Перед сезоном-2017/2018 Щербакова сломала ногу и была вынуждена пропустить свой первый международный юниорский сезон. Трусова в 2018 году стала чемпионкой мира среди юниоров и впервые после Мики Андо исполнила четверной прыжок на турнире ISU. 

 – Существует огромное количество споров, кто же первым прыгнул четверной в женском одиночном катании. Вы все вместе были в одной группе. Кто же первый прыгнул? 

– Вот эти разговоры... Я просто не понимаю. Будет звучать, будто я понтуюсь, но на тренировке я первой его выехала. Но для спортсмена главное – соревнования. Что там было на тренировках – остается на тренировках. 

Я первой его прыгнула на тренировке, но потом на соревнованиях я его прыгнула еще очень не скоро. И тулуп я вообще не прыгала на соревнованиях. А главное у нас все-таки соревнования. 

В тот момент это, конечно, были невероятные эмоции. Позже четверные были уже поставлены на поток. Более того, через полгода Саша уже прыгала их на соревнованиях, и это уже стало нормой. Когда я начала прыгать их на соревнованиях, это уже никого не удивляло.

Но когда я прыгнула на тренировке, и это видео еще выложили... У меня было ощущение, что я что-то невероятное сделала, – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Произвольная программа». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoПервый канал
женское катание
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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