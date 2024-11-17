Татьяна Тарасова: «Семененко заслуженно победил. Федоров еще молодой парень, у него все впереди»
Сегодня Евгений Семененко победил на этапе Гран-при России в Москве (301,60 балла), опередив Григория Федорова (301,04) и Марка Кондратюка (289,11).
«Семененко молодец, заслуженно победил. Но у него был не лучший прокат. Если сможет сделать лучше, то получит больше баллов, хотя и в этот раз хватило для первого места.
Что касается Кондратюка, у него была ошибка, а Федоров еще молодой парень. У него все впереди», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова, чьи слова приводит Metaratings.
«Как всегда, у ребят был самый интересный вид. Высочайшая конкуренция! Как было задумано, так и было напрыгано и сделано. Все элементы, в том числе четверные. Согласна с результатами.
А кто не согласен? Федоров? Он выдающуюся программу откатал. Еще несколько таких прокатов, и мы будем на него рассчитывать», – цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».
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