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Марк Кондратюк: «Сегодня прокат был под знаменем борьбы. Удивило, что каскад не получился»

Марк Кондратюк признался, что удивился падению в произвольной программе.

Фигурист исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Гран-при России в Москве, но упал на каскаде из двух тройных акселей. На турнире он занял третье место, победу одержал Евгений Семененко, Григорий Федоров занял второе место. 

«Сегодня прокат был под знаменем борьбы. Рад, что не сдался.

Удивило, что каскад не получился. Сам удивился, что упал с него.

Но я рад, что собрался после падения и дотащил вторую половину. Это и решило исход моего места», — сказал Кондратюк. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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мужское катание
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Золотой конек Москвы
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