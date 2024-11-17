Семененко о победе на Гран-при: «Зная результат предыдущих участников, понимал, что права на ошибку нет»

Евгений Семененко доволен своим выступлением на Гран-при России в Москве.

Фигурист набрал 301,60 балла по сумме программ. Второе место занял Григорий Федоров (301,04), третье – Марк Кондратюк (289,11).

– Радует, что после двух третьих мест на прошедших турнирах, получилось достойно показать две программы. У меня настрой не меняется, зависит от физической подготовки. Тут она была неплохой. Считаю, получилось достойно показать и короткую, и произвольную.

В этот раз произвольная шла иначе, потому что по ходу программы примерно считаю баллы. Зная результат предыдущих участников, понимал, что права на ошибку нет. Знал, что борьба будет сложная, соперники сильные. Рад, что так все сложилось.

– Перед выставлением баллов знал, что получишь?

– Я знал, что будет рядом. В чью сторону – уже надо смотреть по распечатке. В первую очередь я обрадовался, что получилось реабилитироваться. Баллы Гриши Федорова знал – это помогло. Знал, что не могу допустить и малейшей ошибки на дорожке.

– Что лучше: когда вы дружите с соперниками или более жесткое противостояние?

– Я за здравую борьбу. Я считаю, это интересно. Нужно относиться с пониманием к каждому конкуренту, все мы занимаемся одним делом. За этим интересно наблюдать.

– Сколько баллов наберет чемпион России? Больше 300?

– Затрудняюсь ответить. Будем смотреть на самом чемпионате, – ответил Семененко .