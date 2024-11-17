Ветлугин о произвольной на Гран-при в Москве: «В целом нормально было, но тройной тулуп в борт – это что я не могу делать никак»
Матвей Ветлугин назвал глупой ошибкой падение с тройного тулупа в произвольной.
Сегодня Ветлугин занял пятое место в мужских соревнованиях на этапе Гран-при России в Москве с результатом 254,38 балла.
«Хорошее, сконцентрированное состояние в начале программы, потом, наверное, включается лишнее размышление – «Ой, как идет», дальше пытаешься больше контроля добавить, которого не нужно там.
В целом нормально было, но тройной тулуп в борт – это что я не могу делать никак.
Как я могу сегодня быть довольным собой, никто из тренеров тут не поможет, когда на последних минутах с тройного тулупа падаешь. Какая-то глупая непонятная ошибка.
Не буду гадать, не буду искать причин – пять минут всего прошло. Потом посоветуемся с тренерами, что стало причиной. Что дальше? Поезд в Питер и работа к чемпионату России», – сказал Ветлугин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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