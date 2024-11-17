«Он первый». Соколовская о серебре Федорова на Гран-при России в Москве
Тренер Соколовская считает, что Григорий Федоров должен быть первым на Гран-при.
На этапе Гран-при России в Москве победу одержал Евгений Семененко, набравший 301,60 балла по итогам двух программ. Федоров уступил ему 0,56 балла – он набрал 301,04.
При этом в произвольной программе Федоров был первым с 200,90 баллами (114,82 за технику и 86,08 за компоненты). Семененко получил 194,86 балла (102,28 за технику и 92,58 за компоненты).
«Всем спасибо, кто болел. Вот кружочек записываем», – сказал Федоров после проката.
«Он первый», – добавила тренер фигуриста Светлана Соколовская, появившись в кадре.
«Но все решают судьи, а не мы. Всем спасибо», – сказал Григорий.
Опубликовано: Полина Лоцик
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости