«Он первый». Соколовская о серебре Федорова на Гран-при России в Москве

Тренер Соколовская считает, что Григорий Федоров должен быть первым на Гран-при.

На этапе Гран-при России в Москве победу одержал Евгений Семененко , набравший 301,60 балла по итогам двух программ. Федоров уступил ему 0,56 балла – он набрал 301,04.

При этом в произвольной программе Федоров был первым с 200,90 баллами (114,82 за технику и 86,08 за компоненты). Семененко получил 194,86 балла (102,28 за технику и 92,58 за компоненты).

«Всем спасибо, кто болел. Вот кружочек записываем», – сказал Федоров после проката.

«Он первый», – добавила тренер фигуриста Светлана Соколовская, появившись в кадре.

«Но все решают судьи, а не мы. Всем спасибо», – сказал Григорий.