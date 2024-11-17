Кондратюк и Рухин с ошибками сделали по пять четверных прыжков в произвольной программе на Гран-при России

Кондратюк и Рухин приземлили по пять квадов в произвольной на Гран-при России.

Егор Рухин исполнил четверной лутц (недокрут на галку), каскад четверной флип – двойной тулуп, четверные риттбергер, сальхов и тулуп. На флипе судьи отметили неясное ребро, на тулупе – недокрут в четверть. Также он сделал каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и секвенцию тройной аксель – двойной аксель.

Фигурист получил за прокат 171,66 балла (94,40 за технику).

Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц, четверной флип (судьи отметили неверное ребро), четверной тулуп, четверной сальхов, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа (недокрут на обоих прыжках в четверть), каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. На секвенции из двух тройных акселей он упал.

Фигуристу поставили за прокат 183,80 балла (96,06 за технику).

Григорий Федоров прыгнул в произвольной четыре четверных (все – чисто), Евгений Семененко также сделал четыре квада, а риттбергер у него получился только в два оборота.

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