«Не удивлен». Федоров о втором месте на Гран-при с результатом 301 балл
Григорий Федоров не удивлен второму месту на Гран-при, несмотря на 301 балл.
Сегодня фигурист Федоров завоевал серебро на этапе Гран-при России в Москве (301,04 балла в сумме). Победил Евгений Семененко (301,60).
– Честно, устал, хочется все переосмыслить, поспать. Добавляется ответственность, теперь от меня будут ждать большего.
– Не удивлен, что второй с такими баллами?
– Не удивлен.
– Как настраивался на программу?
– После короткой еще больше хотелось настроиться на произвольную. В произвольной программе я отчасти такой, как в жизни. Стараюсь не зажиматься, чтобы публике было интереснее смотреть. В программе я драйвовый вампирчик.
Мы поспорили с Мишей Тихоновым, что если чисто откатаю, то скажу в КиКе: «Теперь можно пиво открывать», – рассказал Федоров.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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