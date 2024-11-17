«Не удивлен». Федоров о втором месте на Гран-при с результатом 301 балл

Григорий Федоров не удивлен второму месту на Гран-при, несмотря на 301 балл.

Сегодня фигурист Федоров завоевал серебро на этапе Гран-при России в Москве (301,04 балла в сумме). Победил Евгений Семененко (301,60).

– Честно, устал, хочется все переосмыслить, поспать. Добавляется ответственность, теперь от меня будут ждать большего.

– Не удивлен, что второй с такими баллами?

– Не удивлен.

– Как настраивался на программу?

– После короткой еще больше хотелось настроиться на произвольную. В произвольной программе я отчасти такой, как в жизни. Стараюсь не зажиматься, чтобы публике было интереснее смотреть. В программе я драйвовый вампирчик.

Мы поспорили с Мишей Тихоновым, что если чисто откатаю, то скажу в КиКе: «Теперь можно пиво открывать», – рассказал Федоров.