Аделия Петросян: «Соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Чистые прокаты идут от конкуренции, она мотивирует»
Фигуристка Аделия Петросян призналась, что соскучилась по конкуренции.
Сегодня чемпионка России выиграла этап Гран-при страны в Москве (251,57 балла), второй стала Дарья Садкова (224,93), третьей – Ксения Гущина (212,79).
«Соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Чистые прокаты идут от конкуренции, она мотивирует.
Как ищу мотивацию? Это что-то внутри. Я люблю сама с собой соревноваться, ставить цели и приходить к результату. Внутри я все-таки боец», – сказала Петросян.
Также журналисты спросили фигуристку о ее фотографии, которая размещена на аккредитационных бейджах этапа Гран-при.
«Ужас, а не фото. Позиция не та, мне Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, что человек, который выбирал эту фотографию, ненавидит фигурное катание» – отметила Петросян.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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