Аделия Петросян: «Соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Чистые прокаты идут от конкуренции, она мотивирует»

Фигуристка Аделия Петросян призналась, что соскучилась по конкуренции.

Сегодня чемпионка России выиграла этап Гран-при страны в Москве (251,57 балла), второй стала Дарья Садкова (224,93), третьей – Ксения Гущина (212,79).

«Соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Чистые прокаты идут от конкуренции, она мотивирует.

Как ищу мотивацию? Это что-то внутри. Я люблю сама с собой соревноваться, ставить цели и приходить к результату. Внутри я все-таки боец», – сказала Петросян .

Также журналисты спросили фигуристку о ее фотографии , которая размещена на аккредитационных бейджах этапа Гран-при.

«Ужас, а не фото. Позиция не та, мне Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, что человек, который выбирал эту фотографию, ненавидит фигурное катание» – отметила Петросян.