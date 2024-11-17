Петросян об Олимпиаде-2026: «Надежда всегда есть. Но, мне кажется, придется корячиться без международных стартов подольше»

Фигуристка Аделия Петросян заявила, что сохраняет надежду попасть на Олимпиаду.

Российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

«Надежда всегда есть. Но, мне кажется, придется корячиться (без международных стартов) подольше. Такая судьба, видимо», – сказала Петросян журналистам после произвольной программы на Гран-при России.

Спортсменка отметила, что у нее нет целей ставить рекорды по набранным баллам.

«Когда выйдем на международную арену, такая цель, может, и появится. Но я знаю, что нас там будут судить по-другому», – отметила она.

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