Гущина о бронзе на Гран-при: «Рада, что мою работу оценили. Цель на чемпионате России – улучшить результаты»
Ксения Гущина намерена улучшить свои результаты на чемпионате России.
Сегодня фигуристка заняла третье место на этапе Гран-при страны в Москве (212,79 балла). Победила Аделия Петросян (251,57), второй стала Дарья Садкова (224,93).
«Очень рада, что удалось улучшить результаты. Рада, что мою работу оценили. За баллами я, конечно, слежу, стараюсь улучшаться. Цель на чемпионате России – улучшить свои результаты.
Услышала, что Алексею Ягудину и Евгении Медведевой понравилось мое катание. Приятно», – сказала Гущина.
Чемпионат России пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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