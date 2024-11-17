2

Гущина о бронзе на Гран-при: «Рада, что мою работу оценили. Цель на чемпионате России – улучшить результаты»

Ксения Гущина намерена улучшить свои результаты на чемпионате России.

Сегодня фигуристка заняла третье место на этапе Гран-при страны в Москве (212,79 балла). Победила Аделия Петросян (251,57), второй стала Дарья Садкова (224,93).

«Очень рада, что удалось улучшить результаты. Рада, что мою работу оценили. За баллами я, конечно, слежу, стараюсь улучшаться. Цель на чемпионате России – улучшить свои результаты.

Услышала, что Алексею Ягудину и Евгении Медведевой понравилось мое катание. Приятно», – сказала Гущина.

Чемпионат России пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoАлексей Ягудин
logoсборная России
logoчемпионат России
женское катание
logoЕвгения Медведева
Ксения Гущина
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян победила, Садкова – 2-я, Гущина – 3-я, Куликова – 4-я, Синицына – 6-я
972сегодня, 11:47
«Мы с тобой на одном вайбе: секси-мальчик, ну и я тоже ничего такая». Загитова – на записи влога после короткой программы Самсонова
74сегодня, 10:52Видео
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
104сегодня, 06:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Аделия Петросян: «Соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы одно место было в огне. Чистые прокаты идут от конкуренции, она мотивирует»
511 минут назад
Дарья Садкова: «Глупейшая ошибка на лутце не может не портить впечатление от программы. Нам говорят – лучше упасть, чем сделать бабочку»
225 минут назад
Даниил Глейхенгауз: «Самсонов на тренировке подвернул ногу. Ему нужно больше заниматься подкачкой голеностопа»
1129 минут назад
Петросян об Олимпиаде-2026: «Надежда всегда есть. Но, мне кажется, придется корячиться без международных стартов подольше»
1533 минуты назад
Гран-при Финляндии. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Турккила и Верслуйс выйдут на лед с произвольными танцами
134 минуты назадLive
Гран-при Финляндии. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Павлова и Святченко – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
2137 минут назад
Даниил Самсонов снялся с произвольной программы на Гран-при России в Москве
3254 минуты назад
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Семененко, Кондратюк, Федоров, Савосин и Ветлугин выступят с произвольными программами
370сегодня, 11:59Live
⚡️ Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян победила, Садкова – 2-я, Гущина – 3-я, Куликова – 4-я, Синицына – 6-я
972сегодня, 11:47
Петросян прыгнула тройной аксель и четверной тулуп в каскаде, но упала на сольном четверном в произвольной программе на Гран-при России
40сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
3вчера, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
4вчера, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
вчера, 15:45
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
5вчера, 12:26
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
1115 ноября, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
915 ноября, 18:28
Tallinn Trophy. Санчес победил, Мартынов – 2-й, Садовский – 3-й
2014 ноября, 20:23
Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
14 ноября, 14:35
Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»
14 ноября, 13:45
Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»
412 ноября, 18:12