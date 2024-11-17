Петросян прыгнула тройной аксель и четверной тулуп в каскаде, но упала на сольном четверном в произвольной программе на Гран-при России

Аделия Петросян с падением откатала произвольную программу на Гран-при России.

Фигуристка прыгнула тройной аксель и каскад четверной тулуп – двойной тулуп, а на сольном четверном тулупе упала.

Затем она сделала тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и сольный тройной флип.

За прокат произвольной программы Петросян получила 165,20 балла (92,50 за технику).