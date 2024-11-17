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Татьяна Тарасова: «Феномен Петросян в том, что она очень многое умеет делать. Пока она намного лучше остальных девушек»

Тарасова назвала Петросян лучшей из российских фигуристок на данный момент.

Аделия Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве. 

«Короткие программы девушек прошли потрясающе. Не знаю, каким будет чемпионат Европы, но наши соревнования мирового уровня. Я наслаждаюсь! Да, конечно, Петросян – лидер мирового фигурного катания.

Составит ли кто-то конкуренцию? Нельзя в начале сезона об этом говорить. Будем надеяться, что кто-то сможет навязать борьбу, но пока она намного лучше остальных девушек. Феномен Петросян в том, что она очень многое умеет делать», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Аделия Петросян выигрывает с самой сложной программой в мире – что же там?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
logoСерия Гран-при России
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