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Петросян не ставит цель побить рекорд Валиевой в короткой программе: «Нет. Мы сейчас не на международной арене»

Петросян заявила, что не ставит цель побить рекорд Валиевой в короткой программе.

Аделия Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве с результатом 86,37 балла.

Мировой рекорд по баллам в короткой программе принадлежит Камиле Валиевой и составляет 87,42 балла.

– Довольна. В целом все хорошо и внутреннее состояние тоже. Все устраивает, всем довольна.

– Как давно ты не была такой счастливой?

– С начала осени, наверное. Что‑то все не шло, не те прокаты, которые хотелось бы. После этапа в Казани поговорила с собой, что нужно снисходительнее к себе относиться, радоваться другим элементам, которые были лучше выполнены в прокате, чем неудавшиеся. Надо отсеивать эти мысли, мне предстоит еще много работы.

– Что помогло улучшить свой результат?

– Я очень много работала, на тренировках все получается достаточно неплохо. Надеюсь, получится перенести это на соревнования.

– Остался один балл до рекорда Валиевой. Есть цель преодолеть этот барьер?

– Мы сейчас не на международной арене. Если честно, нет. Думаю не об оценках, а о прокате. Чистый прокат покажет результат. Думала, что сегодня меньше баллов, чем в Казани. Не слежу за своей статистикой, – сказала Петросян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Матч ТВ»
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Золотой конек Москвы
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