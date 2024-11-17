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Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо, Братти и Сомервилль, Мразкова и Мразек представят произвольные танцы

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо представят произвольные танцы на Tallinn Trophy.

Соревнования пройдут 17 ноября.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 12:05 по московскому времени.

Первая разминка

1. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) 

2. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

3. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) 

4. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)

Вторая разминка

5. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада)

6. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия)

7. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

8. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) 

9. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

Третья разминка

10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

11. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) 

12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

13. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

14. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

После ритм-танца

1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 78,93

2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 75,37

3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 75,15

4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 75,05

5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 70,84

6. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 69,28

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 67,45

8. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 66,67

9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия) – 66,26

10. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 65,85

11. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 62,04

12. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 60,02

13. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 59,13

14. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 53,67

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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София Валь
Эмили Братти
Дейвидас Кизала
Холли Харрис
Джейсон Чан
Пол Айер
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
Асаф Казимов
Виктория Манни
Карло Ретлисбергер
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София Довгаль
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