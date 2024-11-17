Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо, Братти и Сомервилль, Мразкова и Мразек представят произвольные танцы
Соревнования пройдут 17 ноября.
ISU Challenger
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 12:05 по московскому времени.
Первая разминка
1. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
2. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
3. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
4. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
Вторая разминка
5. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада)
6. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия)
7. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
8. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
9. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
Третья разминка
10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
11. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
12. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
13. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
14. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
После ритм-танца
1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 78,93
2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 75,37
3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 75,15
4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 75,05
5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 70,84
6. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 69,28
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 67,45
8. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 66,67
9. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия) – 66,26
10. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 65,85
11. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 62,04
12. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 60,02
13. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 59,13
14. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 53,67
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