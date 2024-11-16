Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо, Братти и Сомервилль, Раманаускайте и Кизала покажут ритм-танцы
ISU Challenger
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:35 по московскому времени.
Положение после 9 выступлений из 14
1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 78,93
2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 75,37
3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 75,15
4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 70,84
5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 69,28
6. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия) – 66,26
7. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 65,85
8. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 62,04
9. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 53,67
Третья разминка
10. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
11. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
12. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
13. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
14. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
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