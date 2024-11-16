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Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо, Братти и Сомервилль, Раманаускайте и Кизала покажут ритм-танцы

16 ноября на турнире Tallinn Trophy фигуристы представят ритм-танцы.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:35 по московскому времени.

Положение после 9 выступлений из 14

1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 78,93

2. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 75,37

3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 75,15

4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 70,84

5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 69,28

6. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия) – 66,26

7. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 65,85

8. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 62,04

9. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 53,67

Третья разминка

10. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

11. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

12. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

13. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

14. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Tallinn Trophy
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Евгения Лопарева
Алисия Фаббри
Кэролайн Сусиc
Иэн Сомервилль
Паулина Раманаускайте
Катарина Вольфкостин
Димитри Царевски
София Валь
Эмили Братти
Дейвидас Кизала
Холли Харрис
Джейсон Чан
Пол Айер
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
Асаф Казимов
Виктория Манни
Карло Ретлисбергер
сборная Ирландии
София Довгаль
Виктор Кулеша
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