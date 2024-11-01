Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Рид и Амбрулевичюс, Несет и Маркелов выступят с ритм-танцами
1 ноября на Гран-при Франции танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Танцы на льду
Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
2. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Вторая разминка
6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
7. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
8. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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