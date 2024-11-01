Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы

2 ноября на этапе Гран-при Франции определится победитель в танцах на льду.

Гран-при по фигурному катанию 3-й этап Grand Prix de France Анже, Франция Танцы на льду Произвольный танец Начало – 19:50 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko . Первая разминка 1. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) 2. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) 3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) 4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) 5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) Вторая разминка 6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) 7. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) 8. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) 9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) 10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) После ритм-танца 1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 82,20 2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,75 3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 74,49 4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 72,81 5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 72,54 6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 71,86 7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 71,54 8. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 71,47 9. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 65,89 10. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 64,03 Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри