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Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы

2 ноября на этапе Гран-при Франции определится победитель в танцах на льду.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19:50 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

2. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) 

4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

Вторая разминка

6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

7. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

8. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) 

9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) 

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) 

После ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 82,20

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,75

3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 74,49

4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 72,81

5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 72,54

6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 71,86

7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 71,54

8. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 71,47

9. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 65,89

10. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 64,03

Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Шарлен Гиньяр
Жоффре Бриссо
Логан Бай
Мари-Жад Лорьо
Ромен Ле Гак
Евгения Лопарева
Иэн Сомервилль
Наташа Лагуж
Эллисон Рид
Саулюс Амбрулевичюс
Ева Пэйт
Эмили Братти
Арно Каффа
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
Лиа Несет
Артем Маркелов
Мари Дюпайяж
Тома Набе
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