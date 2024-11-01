Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Рид и Амбрулевичюс покажут произвольные танцы
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19:50 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
2. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
3. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
5. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
Вторая разминка
6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
7. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
8. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
После ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 82,20
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,75
3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 74,49
4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 72,81
5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 72,54
6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 71,86
7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 71,54
8. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 71,47
9. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 65,89
10. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 64,03
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
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