Семененко, Кондратюк, Федоров и Самсонов чисто откатали короткие программы на Гран-при России в Москве

Семененко и Кондратюк чисто откатали короткие программы на Гран-при в Москве.

Сегодня фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Москве.

Егор Рухин сделал двойной лутц (вместо запланированного четверного), четверной флип (отметка о неясном ребре) – тройной тулуп с помаркой на выезде, тройной аксель.

Григорий Федоров исполнил четверной флип – тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц.

Артур Даниелян упал с четверного лутца, недокрученного на две галки, сделал тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.

Федор Зонов исполнил тройной аксель, упал с четверного риттбергера (недокрут в четверть оборота) и сделал тройной лутц – тройной тулуп.

Даниил Постарнаков прыгнул четверной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп и допустил степ-аут на недокрученном тройном акселе.

Даниил Самсонов сделал четверной сальхов, тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.

Марк Кондратюк исполнил четверной лутц, тройной аксель и четверной сальхов – тройной тулуп.

Евгений Семененко прыгнул четверной флип, четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

Матвей Ветлугин сделал двойной лутц (вместо запланированного четверного), тройной аксель, тройной лутц – тройной риттбергер.

Роман Савосин исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов (недокрут на галку) и тройной аксель (недокрут в четверть оборота).