Семененко, Кондратюк, Федоров и Самсонов чисто откатали короткие программы на Гран-при России в Москве
Сегодня фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Москве.
Егор Рухин сделал двойной лутц (вместо запланированного четверного), четверной флип (отметка о неясном ребре) – тройной тулуп с помаркой на выезде, тройной аксель.
Григорий Федоров исполнил четверной флип – тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц.
Артур Даниелян упал с четверного лутца, недокрученного на две галки, сделал тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.
Федор Зонов исполнил тройной аксель, упал с четверного риттбергера (недокрут в четверть оборота) и сделал тройной лутц – тройной тулуп.
Даниил Постарнаков прыгнул четверной сальхов – тройной тулуп, четверной тулуп и допустил степ-аут на недокрученном тройном акселе.
Даниил Самсонов сделал четверной сальхов, тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.
Марк Кондратюк исполнил четверной лутц, тройной аксель и четверной сальхов – тройной тулуп.
Евгений Семененко прыгнул четверной флип, четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.
Матвей Ветлугин сделал двойной лутц (вместо запланированного четверного), тройной аксель, тройной лутц – тройной риттбергер.
Роман Савосин исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов (недокрут на галку) и тройной аксель (недокрут в четверть оборота).
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