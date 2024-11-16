Юма Кагияма: «Моя цель на сезон – выигрывать все турниры, в которых участвую. Очень не хочу, чтобы сегодняшние ошибки повторялись»

Юма Кагияма заявил, что стремится побеждать на всех турнирах, где выступает.

Японский фигурист выиграл этап Гран-при в Финляндии, но допустил несколько ошибок в произвольной программе, в которой стал только пятым.

«Я победил на этом этапе, но хочу поблагодарить двух парней, стоящих рядом со мной – Кевина [Аймо] и Даниэля [Грассля]. Для меня все прошло не очень хорошо, но я буду упорно работать и совершенствоваться, чтобы в следующий раз выступить лучше.

Моя цель на сезон – выигрывать все турниры, в которых я участвую. Национальные и все остальные соревнования. Я очень не хочу, чтобы сегодняшние ошибки повторялись.

После возвращения домой я буду отдыхать, потому что у меня было два этапа подряд. Но во время этого отдыха я хочу тренироваться и анализировать эти два выступления, чтобы подготовиться к финалу Гран-при», – сказал двукратный призер Олимпийских игр.