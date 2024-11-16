Юма Кагияма: «Моя цель на сезон – выигрывать все турниры, в которых участвую. Очень не хочу, чтобы сегодняшние ошибки повторялись»
Японский фигурист выиграл этап Гран-при в Финляндии, но допустил несколько ошибок в произвольной программе, в которой стал только пятым.
«Я победил на этом этапе, но хочу поблагодарить двух парней, стоящих рядом со мной – Кевина [Аймо] и Даниэля [Грассля]. Для меня все прошло не очень хорошо, но я буду упорно работать и совершенствоваться, чтобы в следующий раз выступить лучше.
Моя цель на сезон – выигрывать все турниры, в которых я участвую. Национальные и все остальные соревнования. Я очень не хочу, чтобы сегодняшние ошибки повторялись.
После возвращения домой я буду отдыхать, потому что у меня было два этапа подряд. Но во время этого отдыха я хочу тренироваться и анализировать эти два выступления, чтобы подготовиться к финалу Гран-при», – сказал двукратный призер Олимпийских игр.
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