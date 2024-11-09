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Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»

Юма Кагияма прокомментировал свою победу на Гран-при Японии.

Японский фигурист набрал 300,09 балла в сумме. Вторым стал итальянец Даниэль (264,85), третьим – еще один японец Тацуя Цубои (251,52).

«Сегодняшняя произвольная показала, что мне нужно верить в себя. На четверном флипе (Кагияма упал с прыжка – Спортс’‘) я не попал в тайминг, но затем смог собраться и обрести чувство уверенности. Это показатель прогресса.

До следующего этапа Гран-при в Финляндии остается не так много времени, и я хочу удостовериться, что подойду к нему в наилучшей форме», – сказал Кагияма.

Гран-при Финляндии пройдет 15-17 ноября.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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Юма Кагияма
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