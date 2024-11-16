Аделия Петросян чисто откатала короткую программу с тройным акселем на Гран-при России в Москве
Аделия Петросян чисто откатала короткую программу с тройным акселем на Гран-при.
Фигуристка выступила на этапе Гран-при России в Москве.
Помимо элемента ультра-си, Аделия прыгнула тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.
Петросян получила за прокат 86,37 балла. Она лидирует после выступления 10 участниц из 12.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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