Чха Чжун Хван снялся с Гран-при Финляндии из-за травмы
Корейский фигурист Чха Чжун Хван снялся с Гран-при Финляндии.
Сообщается, что у спортсмена травма.
Чха Чжун Хван занял седьмое место в короткой программе (77,33 балла). Сегодня мужчины представят произвольные программы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
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