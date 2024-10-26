Гран-при Канады. Малинин, Сато, Ямамото, Чха Чжун Хван, Браун выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Галифакс, Канада
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 18:00 по московскому времени (27 октября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Роман Садовский (Канада)
2. Марк Городницкий (Израиль)
3. Габриэле Франджипани (Италия)
4. Алекса Ракич (Канада)
5. Люк Экономидес (Франция)
6. Джейсон Браун (США)
Вторая разминка
7. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
8. Стивен Гоголев (Канада)
9. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
10. Сота Ямамото (Япония)
11. Шун Сато (Япония)
12. Илья Малинин (США)
После короткой программы
1. Илья Малинин (США) – 106,22
2. Шун Сато (Япония) – 96,52
3. Сота Ямамото (Япония) – 92,16
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,38
5. Стивен Гоголев (Канада) – 82,70
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 79,11
7. Джейсон Браун (США) – 79,03
8. Люк Экономидес (Франция) – 77,87
9. Алекса Ракич (Канада) – 76,74
10. Габриэле Франджипани (Италия) – 76,18
11. Марк Городницкий (Израиль) – 71,79
12. Роман Садовский (Канада) – 63,37
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье
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