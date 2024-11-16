Вайцеховская о шоу Медведевой: «Мысль после всех замечательных постановок: Женю бы сейчас в ее умопомрачительной форме на соревновательный лед»
«По ходу шоу не хотелось писать, хотелось смотреть. Женя отработала великолепно. Не назову вот так сходу другую фигуристку, которая была бы способна на протяжении двух отделений с подобной отдачей откатать такое количество совершенно разноплановых номеров.
Триггерило со страшной силой. И олимпийская «Анна Каренина», и «Мемуары гейши» с отчаянным послевкусием в виде мысли: Брайан Орсер на самом деле фактически перезагрузил карьеру Медведевой — научил Женю по-взрослому мыслить и, главное, не бояться думать о том, что жизнь в спорте может быть и через два года, и через три, и через пять. И тут случился ковид, перечеркнувший фактически всё.
После всех замечательных постановок с фирменным «флажком» и не менее фирменными вращениями (некоторым фигуристкам точно стоило бы хорошенько подумать, прежде чем делать аналогичное вращение в шпагате) — снова мысль-послевкусие: Женю бы сейчас в её умопомрачительной физической форме на соревновательный лёд…
И отчаянно жаль, что ей самой это уже точно не нужно…» – написала Вайцеховская.
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