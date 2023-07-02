Елена Вайцеховская: «Все достижения Медведевой – выстраданные. Феноменальная стабильность была следствием нечеловеческого труда на тренировках»

Елена Вайцеховская объяснила, в чем состоит уникальность Евгении Медведевой.

«Посмотрела ролик, где делает тройной выброс с акробатического захода, и в очередной раз убедилась, что по масштабу первозданного, природного таланта не могу поставить рядом с Косторной никакую другую фигуристку. И это – несмотря на отсутствие у Алены тех титулов, которые богато украшают топовую девичью компанию «Хрустального».

Поскольку образовалось некоторое количество свободного времени, поясню, почему так считаю.

Лет так сто назад (ну, не сто, а в 1972-м, если быть пунктуальным) после того, как трое советских конников выиграли на Олимпиаде в Мюнхене турнир по выездке, их, как водится, начали приглашать на всевозможные, выражаясь нынешним языком, ток-шоу. На каком-то из таких мероприятий одного из спортсменов спросили: какие нужны качества, чтобы иметь возможность бороться в выездке за олимпийское золото.

Тот, как позже рассказывали очевидцы, долго и задумчиво подбирал слова, мол, коннику надо иметь, надо иметь... И тут из-за его плеча к микрофону наклонился второй спортсмен и негромко, но хорошо поставленным голосом произнёс: «Чугунную задницу надо иметь, ребята. Чугунную задницу»

Формулировка абсолютно гениальная, кстати. Если перевести сказанное на более благозвучный лад, способность спортсмена часами, изо дня в день пахать на тренировках так, как не умеют другие – это реально колоссальный талант, который нередко с лихвой компенсирует отсутствие тех или иных природных качеств. Просто талант этот иного порядка. Если рассматривать фигурное катание (и конкретно – девочек) – у каждой из фигуристок он свой.

Взять Женю Медведеву (до Косторной и прочих мы еще доберемся). У нее никогда не было прыжка и пластики Камилы Валиевой, гибкости Юлии Липницкой или восприятия музыки, каким отличалась Маша Сотскова или Ксения Синицына. Все, чего Женя добилась в спорте (и после него, кстати, тоже) – это следствие, прежде всего, двух качеств: невероятного умения работать и терпеть, а кроме того – досконального понимания, что она делает и зачем.

В этом плане Женя – абсолютный уникум. Да, на нее так же, как на многих других детей, помимо тренеров давили мама и бабушка, иногда чрезмерно, но в какой-то момент Женя, полагаю, сама решила для себя, что хочет стать лучшей фигуристкой мира. Вопреки и назло (а иначе – зачем это все?). А раз так, то готова ради этого вытерпеть все, что угодно, и отказаться от всего, чего угодно.

Собственно, жизнь фигуристки вплоть до начала пандемии и фактически завершения карьеры целиком и полностью укладывалась в эту формулировку.

Все достижения Медведевой – выстраданные. При том, что судили ее почти всегда достаточно лояльно, навскидку я не вспомню ни одной победы, о которой можно было бы сказать, что девочке банально подфартило. Само катание могло нравиться, или нет (мне, например, оно не слишком заходило, как и программы), но совершенно феноменальная стабильность была следствием прежде всего нечеловеческого труда на тренировках. Думаю, что как раз поэтому в Пхенчхане многие очень хотели, чтобы Женя выиграла.

Так могла бы выглядеть высшая спортивная справедливость, которая, к слову, не так часто встречается в спорте. Хотя бывает. В качестве примера я привела бы золото Ани Щербаковой в Пекине», – написала .

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