Елена Вайцеховская: «Все достижения Медведевой – выстраданные. Феноменальная стабильность была следствием нечеловеческого труда на тренировках»
Елена Вайцеховская объяснила, в чем состоит уникальность Евгении Медведевой.
«Посмотрела ролик, где Алена Косторная делает тройной выброс с акробатического захода, и в очередной раз убедилась, что по масштабу первозданного, природного таланта не могу поставить рядом с Косторной никакую другую фигуристку. И это – несмотря на отсутствие у Алены тех титулов, которые богато украшают топовую девичью компанию «Хрустального».
Поскольку образовалось некоторое количество свободного времени, поясню, почему так считаю.
Лет так сто назад (ну, не сто, а в 1972-м, если быть пунктуальным) после того, как трое советских конников выиграли на Олимпиаде в Мюнхене турнир по выездке, их, как водится, начали приглашать на всевозможные, выражаясь нынешним языком, ток-шоу. На каком-то из таких мероприятий одного из спортсменов спросили: какие нужны качества, чтобы иметь возможность бороться в выездке за олимпийское золото.
Тот, как позже рассказывали очевидцы, долго и задумчиво подбирал слова, мол, коннику надо иметь, надо иметь... И тут из-за его плеча к микрофону наклонился второй спортсмен и негромко, но хорошо поставленным голосом произнёс: «Чугунную задницу надо иметь, ребята. Чугунную задницу»
Формулировка абсолютно гениальная, кстати. Если перевести сказанное на более благозвучный лад, способность спортсмена часами, изо дня в день пахать на тренировках так, как не умеют другие – это реально колоссальный талант, который нередко с лихвой компенсирует отсутствие тех или иных природных качеств. Просто талант этот иного порядка. Если рассматривать фигурное катание (и конкретно – девочек) – у каждой из фигуристок он свой.
Взять Женю Медведеву (до Косторной и прочих мы еще доберемся). У нее никогда не было прыжка и пластики Камилы Валиевой, гибкости Юлии Липницкой или восприятия музыки, каким отличалась Маша Сотскова или Ксения Синицына. Все, чего Женя добилась в спорте (и после него, кстати, тоже) – это следствие, прежде всего, двух качеств: невероятного умения работать и терпеть, а кроме того – досконального понимания, что она делает и зачем.
В этом плане Женя – абсолютный уникум. Да, на нее так же, как на многих других детей, помимо тренеров давили мама и бабушка, иногда чрезмерно, но в какой-то момент Женя, полагаю, сама решила для себя, что хочет стать лучшей фигуристкой мира. Вопреки и назло (а иначе – зачем это все?). А раз так, то готова ради этого вытерпеть все, что угодно, и отказаться от всего, чего угодно.
Собственно, жизнь фигуристки вплоть до начала пандемии и фактически завершения карьеры целиком и полностью укладывалась в эту формулировку.
Все достижения Медведевой – выстраданные. При том, что судили ее почти всегда достаточно лояльно, навскидку я не вспомню ни одной победы, о которой можно было бы сказать, что девочке банально подфартило. Само катание могло нравиться, или нет (мне, например, оно не слишком заходило, как и программы), но совершенно феноменальная стабильность была следствием прежде всего нечеловеческого труда на тренировках. Думаю, что как раз поэтому в Пхенчхане многие очень хотели, чтобы Женя выиграла.
Так могла бы выглядеть высшая спортивная справедливость, которая, к слову, не так часто встречается в спорте. Хотя бывает. В качестве примера я привела бы золото Ани Щербаковой в Пекине», – написала Вайцеховская.
«Откровенный рассказ об одной из самых закрытых чемпионок». В документалке о Медведевой перебор с пафосом?
Поправил, не благодарите.
Учитывая, что последние крупные победы Жеки были аж в 2017 и в них не было ничего выдающегося по сравнению с тем что демонстрируют сейчас, а Вайц застряла где то там, её и саму Жеку последующие ОИ и уход от тренера который не привел ни к золоту ОИ, ни к реваншу у Загитовой - до сих пор не отпускает и превратился в маниакальную помешанность.
Мож ЧЕ-16?
и не у всех виден.
Потому что реальный человек не может доминировать годами. Обязательно будут срывы.
Вот есть объективный вид спорта- футбол. И даже на мундиале никто не предскажет, кто где окажется. Лидеры вылетают на отборочных турнирах неожиданно. А в победители выходит, кого не ждали. Потому что там считают только голы, а не кто красивее коленки поднимал или руками махал.
Если в фк внедрить компьютерную систему оценки техники и вообще упразднить субьективную часть- то призеры у нас на каждом соревновании начнут меняться как в калейдоскопе.
Прошло 6 лет и вот Вайц про "настрадалась"
Все без исключения спортсмены настрадаются прежде чем встать на Олимп.
По Вайц на ЧМ19 Женя взлетела на пьедестал (оторвавшись от Кихиры на 0.31 балла бронзу получила.)
Алина еле еле на одном крыле доползла до пьедестала. При этом взяла золото оторвавшись от ЕМ на 13,7 балла.
Гдп ваша объективность.
на том ОИ было трое "медаль за страдания надо." и все журналисты.
Но фанаты других фигуристок всё рано недовольны.
Опять Вайц перехвалила ЖМ, а других, конечно же, снова унизила.
Люди полюбили Женю за её умение на льду передавать музыку и образы, за эстетику, за стабильность, харизму.
Как говорила Этери, у Жени талант рассказывать истории на льду, и что это самое сложное в ФК. А еще что её душа катается вместе с Женей.