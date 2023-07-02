Елена Вайцеховская: «Все достижения Медведевой – выстраданные. Феноменальная стабильность была следствием нечеловеческого труда на тренировках»

Теги Елена Вайцеховская женское катание Евгения Медведева Анна Щербакова Алена Косторная Фигурное катание

Елена Вайцеховская объяснила, в чем состоит уникальность Евгении Медведевой.

«Посмотрела ролик, где Алена Косторная делает тройной выброс с акробатического захода, и в очередной раз убедилась, что по масштабу первозданного, природного таланта не могу поставить рядом с Косторной никакую другую фигуристку. И это – несмотря на отсутствие у Алены тех титулов, которые богато украшают топовую девичью компанию «Хрустального».

Поскольку образовалось некоторое количество свободного времени, поясню, почему так считаю.

Лет так сто назад (ну, не сто, а в 1972-м, если быть пунктуальным) после того, как трое советских конников выиграли на Олимпиаде в Мюнхене турнир по выездке, их, как водится, начали приглашать на всевозможные, выражаясь нынешним языком, ток-шоу. На каком-то из таких мероприятий одного из спортсменов спросили: какие нужны качества, чтобы иметь возможность бороться в выездке за олимпийское золото.

Тот, как позже рассказывали очевидцы, долго и задумчиво подбирал слова, мол, коннику надо иметь, надо иметь... И тут из-за его плеча к микрофону наклонился второй спортсмен и негромко, но хорошо поставленным голосом произнёс: «Чугунную задницу надо иметь, ребята. Чугунную задницу»

Формулировка абсолютно гениальная, кстати. Если перевести сказанное на более благозвучный лад, способность спортсмена часами, изо дня в день пахать на тренировках так, как не умеют другие – это реально колоссальный талант, который нередко с лихвой компенсирует отсутствие тех или иных природных качеств. Просто талант этот иного порядка. Если рассматривать фигурное катание (и конкретно – девочек) – у каждой из фигуристок он свой.

Взять Женю Медведеву (до Косторной и прочих мы еще доберемся). У нее никогда не было прыжка и пластики Камилы Валиевой, гибкости Юлии Липницкой или восприятия музыки, каким отличалась Маша Сотскова или Ксения Синицына. Все, чего Женя добилась в спорте (и после него, кстати, тоже) – это следствие, прежде всего, двух качеств: невероятного умения работать и терпеть, а кроме того – досконального понимания, что она делает и зачем.

В этом плане Женя – абсолютный уникум. Да, на нее так же, как на многих других детей, помимо тренеров давили мама и бабушка, иногда чрезмерно, но в какой-то момент Женя, полагаю, сама решила для себя, что хочет стать лучшей фигуристкой мира. Вопреки и назло (а иначе – зачем это все?). А раз так, то готова ради этого вытерпеть все, что угодно, и отказаться от всего, чего угодно.

Собственно, жизнь фигуристки вплоть до начала пандемии и фактически завершения карьеры целиком и полностью укладывалась в эту формулировку.

Все достижения Медведевой – выстраданные. При том, что судили ее почти всегда достаточно лояльно, навскидку я не вспомню ни одной победы, о которой можно было бы сказать, что девочке банально подфартило. Само катание могло нравиться, или нет (мне, например, оно не слишком заходило, как и программы), но совершенно феноменальная стабильность была следствием прежде всего нечеловеческого труда на тренировках. Думаю, что как раз поэтому в Пхенчхане многие очень хотели, чтобы Женя выиграла.

Так могла бы выглядеть высшая спортивная справедливость, которая, к слову, не так часто встречается в спорте. Хотя бывает. В качестве примера я привела бы золото Ани Щербаковой в Пекине», – написала Вайцеховская.

«Откровенный рассказ об одной из самых закрытых чемпионок». В документалке о Медведевой перебор с пафосом?

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78 комментариев

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Artemon1302
Все девочки тренируются до 10 пота, все страдают и терпят, выделять какого-то одного не имеет смысла. То, что я щас прочитала - очередной заказ.
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AlexFed
*Все достижения Медведевой – выстраданные Тутберидзе.
Поправил, не благодарите.
Учитывая, что последние крупные победы Жеки были аж в 2017 и в них не было ничего выдающегося по сравнению с тем что демонстрируют сейчас, а Вайц застряла где то там, её и саму Жеку последующие ОИ и уход от тренера который не привел ни к золоту ОИ, ни к реваншу у Загитовой - до сих пор не отпускает и превратился в маниакальную помешанность.
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Streetbor
святая великомученица Евгения только она страдала на тренировках, чтобы выигрывать, остальным просто организаторы принесли)) Наша песня хороша, начинай сначала.
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vanessa2021
Относительно стабильности Жени: я помню ЧЕ, где Медведеву вытащили на золото с падением поверх чисто откатавшей Родионовой.
+32
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Иван Иванов
я не вспомню ни одной победы, о которой можно было бы сказать, что девочке банально подфартило.
Мож ЧЕ-16?
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РИ-Ната
Из-за уймы времени (международка нам не саетит) мы тут опять будем косточки перемывать фигуристкам. А что теперь будет делать Соня Акатьева - одна из сильнейших фигуристок мира? У нас только Медведева тренировались в полную силу, а лентяйка Загитова проходила мимо и дёрнула золото Олимпа и мира. Судьбинушка она такая, никого не жалеет, особенно упорных и трудолюбивых.
+26
-7
+19
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Oleandra
Не попадись ей Этери в качестве тренера, никакое невероятное трудолюбие ей не помогло бы.. ни в жиСТь.
+25
-7
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Мар-ина
Пострадала, передай эстафету другой страдалице. 😂. Чтобы иметь гибкость, музыкальность, прыгучесть и везучесть нужно сначала сильно хорошо поработать в этом направлении. Кто-то работает тихо, скромно, незаметно, а кто-то работает громко, под громкое улюлюканье своих СМИ и благосклонного бомонда. Судите только по результатам, а процесс не всегда
и не у всех виден.
+25
-8
+17
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Иван Иванов
Да помню как нам тут пели все про ЕМ. А я смотрел на этот флутц, смотрел на флип, где задолго до прыжка оттягивала ногу назад, и со всей силы с выражением этого всего на лице отталкивалась. И втирали что это не "aggressive ice picking" а "effortless". Когда на каскаде 2А+2Т+2Т я мог успеть выпить чашку кофе а то и две между 2Т+2Т это тоже подавалось как вау без видимых усилий.
+21
-5
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Сальхов Тулупов
ЧЕ16, ФКР19, на вскидку. А вообще повезло Медведевой, конечно, выступала в период "безрыбья". Разве что талантливая Лена Радионова, но и её убрали под любимицу Федры. Опять-таки вспоминая ЧЕ16) Ну а, начиная с сезона 2017/18 что говорить, когда выяснилось: "А король-то голый!"😁
+19
-3
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ЮИ
Высшая спортивная справедливость - то, что выиграла не Женя.
+27
-12
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Arzu0203
Вайц удивляет не по-детски: год назад писала, что никакая Медведева не выдающаяся, 11лет катала один и тот же контент под разную музыку. теперь, что победы выстраданные, этот бомонд без 0,5 не разберешь🤦‍♀️, кто платит, тот и заказывает музыку
+19
-4
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Светлана Толасова
Плач Ярославны. Серия 2023
+17
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vylysypydystychky
То есть, исходя из того, что написала Вайцеховская - её любимицы в фк - это бесталанные, но трудоспособные девочки, которых лояльно судят. Какой-то странный вкус. Даже и не знаю, чем это может быть обусловлено. Тут бы слово профессиональному психологу.
+19
-4
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Ольга Ив
Ответ Arzu0203
Вайц удивляет не по-детски: год назад писала, что никакая Медведева не выдающаяся, 11лет катала один и тот же контент под разную музыку. теперь, что победы выстраданные, этот бомонд без 0,5 не разберешь🤦‍♀️, кто платит, тот и заказывает музыку
Это все перед завтрашним фильмом, реклама пошла😊
+16
-1
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На Пекин
Что ж делать, не всем фартит, судьба такая)
+18
-3
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vanessa2021
Доминирование одного имени сезон и тем более два сезона- это признак субъективного вида спорта. Где судьи натягивают сову на глобус- вытаскивают на медали назначенцев и назначенок.

Потому что реальный человек не может доминировать годами. Обязательно будут срывы.

Вот есть объективный вид спорта- футбол. И даже на мундиале никто не предскажет, кто где окажется. Лидеры вылетают на отборочных турнирах неожиданно. А в победители выходит, кого не ждали. Потому что там считают только голы, а не кто красивее коленки поднимал или руками махал.

Если в фк внедрить компьютерную систему оценки техники и вообще упразднить субьективную часть- то призеры у нас на каждом соревновании начнут меняться как в калейдоскопе.
+15
-2
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chespo
А вот и старые песни о главном )) Шестой год пошел после Пхенчхана, а вой, что не та девочка выиграла не прекращается, так ЕМ точно никогда не отпустит эту тему; ну и Вайц показательно поставила рядом двух вечных страдалиц одного агента - ЕМ и АЩ, остальным-то спортсменам ведь просто так все давалось ))
+18
-7
+11
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Ольга Ив
Это статья, наверное, перед завтрашней премьерой фильма :"Медведева против Медведевой". Завтра, и скорее всего всю неделю, будем читать много статей о "заслуженности" 😊
+15
-5
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Маргарита В Сафронова
А я считаю, что нечеловеческого труда не было. Женя очень талантлива и артистична. Перестаньте делать из неё жертву! Как у любого чемпиона, у неё был блистательный период побед, потом он естественным образом закончился.
+12
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АБZ 49
"она настрадалась, ей надо..... Настрадалась" прямо в микрофон одна комментаторша заявляла ещё 23.02 2018 года.
Прошло 6 лет и вот Вайц про "настрадалась"
Все без исключения спортсмены настрадаются прежде чем встать на Олимп.
По Вайц на ЧМ19 Женя взлетела на пьедестал (оторвавшись от Кихиры на 0.31 балла бронзу получила.)
Алина еле еле на одном крыле доползла до пьедестала. При этом взяла золото оторвавшись от ЕМ на 13,7 балла.
Гдп ваша объективность.
на том ОИ было трое "медаль за страдания надо." и все журналисты.
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Кокич
Вайц чётко сказала, что у ЖМ не было на должном уровне ни прыжков, ни пластики, ни гибкости, ни восприятия музыки...
Но фанаты других фигуристок всё рано недовольны.
Опять Вайц перехвалила ЖМ, а других, конечно же, снова унизила.
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ЮИ
"до Косторной и прочих мы еще доберемся" звучит, как угроза...🤔
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Светлана Менова
Елена Сергеевна, сколько вам за рекламу документалки занесли?)))
+12
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Ливия
На одном трудолюбии и терпении в ФК не выедешь, там все такие! Иначе до топа не дойдешь.
Люди полюбили Женю за её умение на льду передавать музыку и образы, за эстетику, за стабильность, харизму.
Как говорила Этери, у Жени талант рассказывать истории на льду, и что это самое сложное в ФК. А еще что её душа катается вместе с Женей.
+10
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