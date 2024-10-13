Елена Вайцеховская: «Медведева изначально была удачливее Загитовой в медиапространстве. Многое в этом плане – следствие уровня грамотности и эрудиции»

Елена Вайцеховская высказалась о карьере Загитовой и Медведевой в медиа.

«Никогда не подумала бы, что буду с таким интересом ждать очередного «Ледникового» с Женей Медведевой в качестве ведущей. Вообще люблю смотреть, как развиваются в медийном пространстве известные спортсмены.

Знаю по себе, как это непросто, поэтому и написала четыре года назад (правда, не о Жене, а об Алине Загитовой ):

«Алина выбрала не такой уж простой путь, дав согласие участвовать в ледовом проекте в качестве ведущей. За всю свою спортивную карьеру она так и не научилась общаться с миром посредством слов – призналась в одном из интервью, что испытывает с этим большие сложности. Учиться ей теперь предстоит в достаточно беспощадном формате прямого эфира...»

В том же самом материале была и другая фраза:

«Атлеты такого масштаба, как Загитова, это не просто золотой фонд спорта, а самодостаточный бренд, требующий очень грамотного обращения прежде всего в плане медийного сопровождения – чтобы звездная карьера не завершалась последующим процессом свержения кумира и интернет-плясками на его костях...»

Все сказанное вполне правомерно и по отношению к Медведевой, с той лишь разницей, что Женя изначально была удачливее в медиапространстве. Многое в этом плане стало следствием общего уровня грамотности и эрудиции, многому она научилась и продолжает учиться. И за этим невероятно интересно наблюдать», – написала Вайцеховская .

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа