Елена Вайцеховская: «Медведева изначально была удачливее Загитовой в медиапространстве. Многое в этом плане – следствие уровня грамотности и эрудиции»
«Никогда не подумала бы, что буду с таким интересом ждать очередного «Ледникового» с Женей Медведевой в качестве ведущей. Вообще люблю смотреть, как развиваются в медийном пространстве известные спортсмены.
Знаю по себе, как это непросто, поэтому и написала четыре года назад (правда, не о Жене, а об Алине Загитовой):
«Алина выбрала не такой уж простой путь, дав согласие участвовать в ледовом проекте в качестве ведущей. За всю свою спортивную карьеру она так и не научилась общаться с миром посредством слов – призналась в одном из интервью, что испытывает с этим большие сложности. Учиться ей теперь предстоит в достаточно беспощадном формате прямого эфира...»
В том же самом материале была и другая фраза:
«Атлеты такого масштаба, как Загитова, это не просто золотой фонд спорта, а самодостаточный бренд, требующий очень грамотного обращения прежде всего в плане медийного сопровождения – чтобы звездная карьера не завершалась последующим процессом свержения кумира и интернет-плясками на его костях...»
Все сказанное вполне правомерно и по отношению к Медведевой, с той лишь разницей, что Женя изначально была удачливее в медиапространстве. Многое в этом плане стало следствием общего уровня грамотности и эрудиции, многому она научилась и продолжает учиться. И за этим невероятно интересно наблюдать», – написала Вайцеховская.
«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа
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