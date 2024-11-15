Трусова начала номер на шоу Медведевой с середины песни. В первой части фигуристка отсутствовала на льду

Александра Трусова вышла на номер в шоу Евгении Медведевой лишь с середины песни.

Ледовое шоу проходит сегодня, 15 ноября, на «ЦСКА Арене» в Москве. Согласно программе , Трусова должна была выступать на льду после самой Медведевой.

На ситуацию отреагировала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.

«Выпускать сразу после олимпийской и до мурашек исполненной «Анны Карениной» достаточно невнятный и с затяжным опозданием выхода на лед номер Александры Трусовой все-таки не стоило, кмк. Слишком разителен контраст», – написала Вайцеховская.