Трусова начала номер на шоу Медведевой с середины песни. В первой части фигуристка отсутствовала на льду
Александра Трусова вышла на номер в шоу Евгении Медведевой лишь с середины песни.
Ледовое шоу проходит сегодня, 15 ноября, на «ЦСКА Арене» в Москве. Согласно программе, Трусова должна была выступать на льду после самой Медведевой.
На ситуацию отреагировала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.
«Выпускать сразу после олимпийской и до мурашек исполненной «Анны Карениной» достаточно невнятный и с затяжным опозданием выхода на лед номер Александры Трусовой все-таки не стоило, кмк. Слишком разителен контраст», – написала Вайцеховская.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости