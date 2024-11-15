Фото
27

«Клуб рукодельные ручки». Алина Загитова показала, как рисует плакат

Алина Загитова показала, как рисует плакат.

«Клуб рукодельные ручки», – подписала фото олимпийская чемпионка по фигурном катанию.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
logoсборная России
logoфото
женское катание
logoАлина Загитова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Загитова показала черно-белые снимки из новой фотосессии
7913 октября, 08:44Фото
Алина Загитова поделилась кадрами с фотосессии: «Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства»
733 октября, 06:56Фото
Алина Загитова: «Решила дать себе 2 дня отдыхать. Уехала за город и сняла номер»
10326 сентября, 14:19Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Финляндии. Йошида, Михара, Мацуике, Эверхардт, Торнгрен представят короткие программы
5731 минуту назадLive
Двукратный чемпион России среди юниоров Федотов уступил победителю больше 20 баллов в произвольной на Гран-при в Москве: дважды упал и сделал бабочку
2542 минуты назад
Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступят с номерами
1046 минут назадLive
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Сарновский победил, Федотов – 2-й, Тихонов – 3-й, Маринин – 4-й
320сегодня, 15:28
Кевин Аймо: «В этом сезоне я меньше тренируюсь. Мне важно не возненавидеть фигурное катание и приходить на каток радостным»
3сегодня, 15:16
Ежлов о дуэте с Шевченко: «Мы прилично спрогрессировали за межсезонье и оба этапа Гран-при откатали достойно»
2сегодня, 15:04
Тарасова об игре Медведевой за «Динамо»: «За это будет большая зарплата, думаю. У меня на тренировках по ОФП был футбол»
6сегодня, 14:42
Даниэль Грассль: «Несколько коротких программ – это кажется трендом. Не уверен, что оставлю ее на весь сезон»
3сегодня, 14:35
⚡ Гран-при Финляндии. Кагияма лидирует после короткой программы, Томоно – 2-й, Аймо – 3-й, Грассль – 6-й
128сегодня, 14:31
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Пасечник и Чиризано выйдут на лед с ритм-танцами
3сегодня, 13:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Финляндии. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко, Чан и Хоу выйдут на лед с короткими программами
1сегодня, 06:13
Tallinn Trophy. Санчес победил, Мартынов – 2-й, Садовский – 3-й
19вчера, 20:23
Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
вчера, 14:35
Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»
вчера, 13:45
Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»
412 ноября, 18:12
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2110 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
1210 ноября, 09:29
Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»
339 ноября, 13:22
Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»
9 ноября, 12:03