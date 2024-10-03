Алина Загитова поделилась кадрами с фотосессии: «Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства»
Алина Загитова показала кадры с фотоссесии.
«Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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