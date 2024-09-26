Алина Загитова: «Решила дать себе 2 дня отдыхать. Уехала за город и сняла номер»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о загородной поездке.

Ранее фигуристка заявила, что у нее случилось выгорание .

«Я решила дать себе 2 дня отдыхать. Уехала за город и сняла номер», – написала Загитова в сторис.