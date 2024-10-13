Алина Загитова показала черно-белые снимки из новой фотосессии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала новую фотосессию.
Фигуристка опубликовала снимки в черно-белых тонах.
Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости