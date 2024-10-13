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Алина Загитова показала черно-белые снимки из новой фотосессии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала новую фотосессию.

Фигуристка опубликовала снимки в черно-белых тонах.

Как устроен фонд, у которого фигурка просит деньги на шоу? Заявка Загитовой идет на рекорд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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