Матвей Янченков: «Зрители увидели невероятную редкость — падение с тодеса. Вина вся на мне, это была чисто моя ошибка»

Матвей Янченков заявил, что падение на тодесе на Гран-при произошло по его вине.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске. В прокате они допустили падение на тодесе.

Янченков: Хочу поздравить всех зрителей, потому что вы увидели невероятную редкость — падение с тодеса. Вина вся на мне, это была чисто моя ошибка, перешел на заднюю часть конька, сильно долго стоял в дуге и поэтому упал.

Чикмарева: Сегодня один день, завтра другой, завтра просто не будем думать о сегодняшней ошибке. Тренер поддержал нас после того, как мы вышли со льда, завтра другой день, будет все по-другому.