Муравьева выступит в новогоднем шоу Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король»
Софья Муравьева примет участие в новогоднем шоу Ильи Авербуха.
Серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева выступит в новогоднем шоу «Щелкунчик и Мышиный король» Ильи Авербуха.
Оно пройдет 25-26 декабря в Новосибирске и 30 декабря в Алматы.
На лед также выйдут Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и Андрей Мозалев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Яндекс Афиша
