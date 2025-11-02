11

Муравьева выступит в новогоднем шоу Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король»

Софья Муравьева примет участие в новогоднем шоу Ильи Авербуха.

Серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева выступит в новогоднем шоу «Щелкунчик и Мышиный король» Ильи Авербуха. 

Оно пройдет 25-26 декабря в Новосибирске и 30 декабря в Алматы. 

На лед также выйдут Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и Андрей Мозалев. 

