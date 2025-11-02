Илья Малинин установил мировой рекорд в произвольной программе на Гран-при в Канаде

Малинин с мировым рекордом выиграл произвольную программу на Гран-при Канады.

Американский фигурист Илья Малинин превзошел собственный мировой рекорд в произвольной программе на этапе Гран-при Skate Canada .

В прокате он исполнил четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, четверной риттбергер. Во второй половине программы – каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, а также секвенцию четверной сальхов – тройной аксель.

За технику он набрал 138,49 балла, общая оценка – 228,97 балла.

Предыдущий рекорд – 227,79 балла – также принадлежал Малинину и был установлен на чемпионате мира 2024 года в Монреале.

Рекорды в короткой и по сумме двух программ принадлежат олимпийскому чемпиону американцу Нэтану Чену (113,97/335,30).