Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Ковтун, Семков, Карартынян и Лукин покажут произвольные программы
Юниорские соревнования пройдут 8 ноября.
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
4-й этап
Красноярск
Юноши, КМС, произвольная программа
Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Роман Шереметьев
2. Максим Стрелков
3. Алексей Тотмин
4. Егор Рассказов
5. Данил Колосков
Вторая разминка
6. Борис Татаров
7. Артемий Маринин
8. Илья Молянов
9. Алексей Ефременко
10. Павел Грибуля
11. Матвей Бугаев
Третья разминка
12. Роман Яковлев
13. Марк Лукин
14. Эдуард Карартынян
15. Александр Семков
16. Глеб Ковтун
17. Лев Лазарев
После короткой программы
1. Лев Лазарев – 86,19
2. Глеб Ковтун – 76,37
3. Александр Семков – 74,23
4. Эдуард Карартынян – 72,13
5. Марк Лукин – 68,03
6. Роман Яковлев – 65,49
7. Матвей Бугаев – 65,48
8. Павел Грибуля – 61,98
9. Алексей Ефременко – 60,17
10. Илья Молянов – 59,53
11. Артемий Маринин – 58,74
12. Борис Татаров – 58,42
13. Данил Колосков – 56,37
14. Егор Рассказов – 54,80
15. Алексей Тотмин – 54,67
16. Максим Стрелков – 47,49
17. Роман Шереметьев – 45,77
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий