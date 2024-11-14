Софья Чаплыгина: «Если бы не фигурное катание, я бы ушла в модельный бизнес. Там ничего сложного нет»

Фигуристка Чаплыгина рассказала, что могла бы попробовать себя в роли модели.

– Что тебе нравится фотографировать больше всего?

– Обожаю природу. Люблю фотографировать друзей. Важно сделать так, чтобы образы не повторялись. Каждый снимок хочется сделать уникальным.

– Нравится самой быть моделью?

– Фотомоделью, возможно. А просто моделью... С ростом не повезло! Вообще, если бы не фигурное катание, то я бы ушла в модельный бизнес. Там ничего сложного нет. Единственная сложность – там надо разговаривать. Интервью мне даются сложно. Голодовки, контроль веса – это все легко. Говорю как фигуристка!

– Сильно ограничиваешь себя в питании?

– Стараюсь не переедать. Это больная тема многих. Бывает, что из-за стресса можно недоесть, либо же, напротив, переесть. Второе гораздо хуже, чем первое. Лет в 14 заела стресс до такой степени, что за неделю поправилась на 10 с лишним кг. Ума не приложу, как тогда я смогла докатиться до такого, – сказала Софья Чаплыгина .