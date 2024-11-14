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Чаплыгина о тренировках у Плющенко и Федченко: «Это были непростые времена, самый сложный период в карьере. Они привели к определенным трудностям в жизни»

Фигуристка Чаплыгина рассказала, что тренировки у Плющенко привели к трудностям.

– Ты сначала тренировалась у Евгения Плющенко, потом у Софьи Федченко. Что скажешь о своей карьере в этот период?

– Это были непростые времена, самый сложный период в карьере. Они привели к определенным трудностям, с которыми я столкнулась в своей жизни. Больше я бы не хотела об этом говорить. Отношения ни со штабом Плющенко, ни с Софьей Федченко не поддерживаю.

– О каких трудностях речь?

– Многие ситуации, связанные с этим видом спорта, которые повлияли на мое отношение к себе, к самому фигурному катанию, и худшим образом сказались на моем ментальном здоровье.

На полгода брала перерыв. Иногда ведь хочется заняться собой. Да и вообще, бывает, проскочит мысль, что фигурное катание – 15 лет коту под хвост... Лучше бы я не пошла в этот вид спорта и сохранила свою психику.

Сейчас же происходит так, что практически на каждых соревнованиях меня ожидает борьба не только с собой, но и со своей «менталкой». Пока со всем этим справляюсь на отлично, – сказала Софья Чаплыгина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
Софья Федченко
Софья Чаплыгина
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