Чаплыгина об ультра-си: «Я наблюдала за теми, кто исполнял сложные прыжки, а потом у многих случались травмы. И я подумала: «А мне это зачем?»

Фигуристка Софья Чаплыгина высказалась об изучении прыжков ультра-си.

– Как у тебя получается такой классный каскад с риттбергером?

– Многие считают, что это моя фишка. Я стараюсь этого придерживаться и исполнять этот каскад хорошо. В детстве исполняла каскад риттбергер-риттбергер, так как и риттбергер у меня получался хорошо, и в тоже время были проблемы с зубцовыми прыжками, к которым было сложно прицепить тот же риттбергер или тулуп.

Про тулуп вообще промолчу... Было настолько плохо, что даже самый простой каскад 2А+3Т никак не могла запрыгать. Так вышло, что в конечном итоге выбор пал на поэтапное исполнение риттовых каскадов. Вот такая немножко запутанная история получилась, которая меня привела к текущей ситуации. И я этому очень рада.

– Ты говорила, что не будешь учить элементы ультра-си. Это принципиальная позиция?

– Я пробовала в детстве. У меня по технике прыжков все было плохо, но возможность разучить тройной аксель или четверной сальхов была. Я наблюдала за теми, кто исполнял сложные прыжки, а потом у многих случались травмы. И я подумала: «А мне это зачем?» Не хотелось бы становиться инвалидом на всю жизнь. Хочу существовать после фигурного катания без серьезных травм.

К тому же мне хочется продвигать наш вид спорта именно в творческом плане, стараюсь идти своим путем. Раньше ведь женское фигурное катание смотрели без квадов. Но я не обесцениваю чье-то умение исполнять четверные, это реально круто, – сказала Чаплыгина .