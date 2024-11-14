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Софья Чаплыгина: «В детстве болела за Медведеву. Больше всего эмоций у меня вызывала программа «Анна Каренина»

Фигуристка Софья Чаплыгина назвала кумиром Евгению Медведеву.

– Были ли у тебя кумиры среди фигуристов, которые тебя мотивировали?

– В детстве я болела за Женю Медведеву. Я восхищалась не только ее внешностью, но и катанием. Многие нравились из иностранных фигуристок – Мэрайя Белл, Грейси Голд, Каролина Костнер. У нас дома есть записи с разных соревнований, смотрела и восхищалась.

– Есть ли любимая программа Жени Медведевой?

– Таких программ много, но больше всего эмоций у меня вызывала «Анна Каренина». Тяжеловато было переварить то, что случилось с ней в Пхенчхане. Смотрела и болела за нее: «Давай, давай, давай». Ой все, растрогалось воспоминаниями.

– Виделась потом с ней лично?

– Лично пообщаться с ней не удалось. А так, бывало, пересекались. Не знаю, как ведут себя другие, но я стесняюсь подходить… Да-да, поток мыслей социофоба «би лайк», – сказала Чаплыгина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoКаролина Костнер
logoсборная России
logoПхенчхан-2018
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoГрейси Голд
Мэрайя Белл
Софья Чаплыгина
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